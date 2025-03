Plakolm überlegt schärferes Islamgesetz

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) erwägt eine Verschärfung des Islamgesetzes. Denn man sehe in der Praxis, dass es mit einzelnen Moscheen Probleme gebe, meinte sie im APA-Interview. Wo Änderungen vorgenommen werden könnten, sei noch Gegenstand von Beratungen. Beim Kopftuch-Verbot für Kinder denkt Plakolm ein Stufen-Modell an. Ob bei einem verlängerten Grundwehrdienst auch der Zivildienst verlängert werden könnte, ließ die zuständige Ministerin offen.

Was jedenfalls kommen soll, ist das Comeback eines verlängerten freiwilligen Zivildienstes. Dies sei vor allem für Burschen interessant, die eine Ausbildung machen wollten und den Zeitraum bis zu deren Beginn überbrücken wollten. Auch wäre es eine Unterstützung für die Einrichtungen, umso mehr, als auch der Zivildienst vielfach der fliegende Übergang zu einer Tätigkeit in einem der Bereiche sei.

Das gilt für die Integration insgesamt, weshalb die zuständige Ministerin auch das geplante verpflichtende Integrationsprogramm für Asylberechtigte und Flüchtlinge mit hoher Bleibe-Wahrscheinlichkeit ausdrücklich unterstützt. Man sage, was man erwarte und das könne auch eingefordert werden. Dafür müsse es auch die Möglichkeit für Sanktionen geben, wenn das Programm nicht entsprechend absolviert werde: "Sonst wäre das zahnlos." Orientieren will sich Plakolm an Modellen in Nieder- und Oberösterreich, wo die Hälfte der Sozialleistungen gestrichen werden kann: "Dieser Hebel wirkt."