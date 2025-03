Frist für ÖH-Wahlberechtigung endet am Dienstag

Studentinnen und Studenten, die an den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vom 13. bis 15. Mai teilnehmen wollen, müssen bis Dienstag (25. März) für das Sommersemester inskribiert sein und ihren ÖH-Beitrag (24,70 Euro, Anm.) sowie etwaige Studiengebühren überwiesen haben. Anschließend ist klar, wie viele der rund 400.000 Studierenden an Unis, Privatunis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen wahlberechtigt sind.

Welche Listen kandidieren, steht spätestens am 15. April fest. Dann endet die Frist zur Verbesserung von Wahlvorschlägen. Eventuell ist es aber schon eine Woche davor so weit: Am 8. April läuft die Frist für die Einbringung der Wahlvorschläge aus - sollten bei diesen keine Mängel vorliegen, ist der Wahlzettel schon dann fix.