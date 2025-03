Box-Legende George Foreman tot: „Er war ein Menschenfreund“

Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman ist tot. Wie seine Familie am Samstag bekanntgab, starb der 76-Jährige am Freitag „im Kreise seiner Lieben“.

Foreman ist bekannt für seine Niederlage gegen Muhammad Ali 1974 und sein fulminantes Comeback als ältester Schwergewichtschampion der Geschichte 20 Jahre später.

„Er war ein Menschenfreund, ein Olympionike und zweimaliger Weltmeister im Schwergewicht. Er war zutiefst respektiert – eine Kraft für das Gute, ein Mann der Disziplin, der Überzeugung und ein Beschützer seines Erbes, der unermüdlich dafür kämpfte, seinen guten Namen zu bewahren – für seine Familie“, beschrieb die Familie Foreman in einem Beitrag auf Instagram.

Foreman wurde am 10. Jänner 1949 in Marshall, Texas, geboren und zog bald darauf nach Houston, wo er und seine sechs Geschwister von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurden. Foreman wuchs in den armen Verhältnissen des segregierten amerikanischen Südens auf, brach die Schule ab und setzte seine Größe und seine Fäuste Anfangs bei Straßenüberfällen ein, bevor er zum Boxen motiviert wurde.

Im Alter von 19 Jahren und in seinem 25. Amateurkampf holte Foreman bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt die Goldmedaille im Schwergewicht. Als Profi gewann er 37 Kämpfe in Folge, bis er in Kingston, Jamaika, gegen den amtierenden Champion Joe Frazier antrat und durch technischen K.o. in der zweiten Runde gewann.

Gegen Ali kassierte Foreman die schwerste Niederlage seiner Karriere. © IMAGO/Belga

Foreman verteidigte den Gürtel noch zweimal, bevor er in Kinshasa, Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, in einem der berühmtesten Boxkämpfe der Geschichte auf Muhammad Ali traf – und verlor. Die Niederlage war für Foreman ein schwerer Schlag. Er nahm sich ein Jahr Auszeit, bevor er in den Ring zurückkehrte, und zog sich dann, nach einer zweiten Niederlage als Profi, 1977 zurück, um ordinierter Pastor in der Kirche des Herrn Jesus Christus zu werden.

Ein Jahrzehnt später kehrte Foreman in den Ring zurück, um Geld für ein von ihm gegründetes Jugendzentrum in Texas zu sammeln. Danach gewann er 24 Kämpfe in Folge bevor er 1991 in einer Entscheidung über 12 Runden gegen Evander Holyfield verlor. Drei Jahre später besiegte er den ungeschlagenen Rechtsausleger Moorer und wurde mit 45 Jahren der älteste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Foremans letzter Kampf fand 1997 statt. Er beendete seine Karriere mit einem Profirekord von 76 Siegen und fünf Niederlagen.

Fünfte Ehe hielt bis zum Tod

In den 1970er und 1980er Jahren war Foreman viermal verheiratet. Im Jahr 1985 heiratete er zum fünften Mal Mary Joan Martelly, mit der er für den Rest seines Lebens zusammen blieb. Er hatte fünf Söhne, die alle George hießen, fünf leibliche Töchter und zwei Adoptivtöchter.

In den 1990er Jahren und nach seiner Pensionierung war er ein begeisterter Werber für verschiedene Produkte, insbesondere für einen Elektrogrill des Haushaltsgeräteherstellers Salton Inc. Im Jahr 1999 zahlte das Unternehmen Foreman und seinen Partnern 137,5 Millionen Dollar, damit sie seinen Namen auf dem Grill und anderen Produkten anbringen.