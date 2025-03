Einflussreicher Kardinal spricht von „neuer Phase“ nach Entlassung des Papstes aus der Klinik

Vatikanstadt – Aus Sicht des einflussreichen Kardinals Victor Fernández beginnt nach einer möglichen Entlassung von Papst Franziskus aus dem Krankenhaus eine neue Phase seines Pontifikats. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche sei ein „Mann der Überraschungen“, sagte Fernández am Freitag bei einer Buchvorstellung in Rom. Fernández ist Chef der mächtigen Glaubensbehörde des Vatikans und gilt als Vertrauter des Papstes.

Auf die Frage von Journalisten, ob ein Rücktritt zu ebendiesen Überraschungen gehören könnte, erklärte Fernández: „Das glaube ich nicht wirklich, das nicht.“ In den nun gut fünf Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom, in der Franziskus wegen einer schweren Lungenentzündung behandelt wird, habe der Pontifex „viele Dinge gelernt, die für die Kirche und die Welt noch wichtig sein werden“.