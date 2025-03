Erstmals seit Klinik-Aufenthalt: Papst will sich Sonntag der Öffentlichkeit zeigen

Vatikanstadt – Erstmals seit seiner Einlieferung in die römische Universitätsklinik „Agostino Gemelli“ vor fünf Wochen will sich der Papst am Sonntag in der Öffentlichkeit zeigen. So werde Franziskus beim Sonntagsgebet vom Fenster seines Zimmers im Krankenhaus aus die Gläubigen begrüßen und ihnen einen Segen erteilen, kündigte der Vatikan in einer kurzen Erklärung am Samstag an.