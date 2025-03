Nach 37 Tagen im Spital: Papst wird am Sonntag aus Krankenhaus entlassen

Vatikanstadt – Papst Franziskus wird am Sonntag die römische Universitätsklinik "Agostino Gemelli", in der er sich seit dem 14. Februar befindet, verlassen. Der klinische Zustand des Papstes sei stabil, er wird sich noch länger einer pharmakologischen Therapie im Gästehaus Santa Marta im Vatikan unterziehen müssen, so seine Ärzte am Samstag bei einer Pressekonferenz. Der Papst werde mindestens zwei Monate lang ruhen müssen. (APA)