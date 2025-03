Gottwald auf den Fersen: Tiroler Lamparter triumphierte erneut in Lahti

Der Tiroler Johannes Lamparter hat das Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer dominiert. Der 23-Jährige gewann am Samstag nach seinem Sieg vom Vortag auch den zweiten bzw. den Winter abschließenden Weltcupbewerb von Lahti, erneut mit einer Soloankunft. Lamparter hatte sich schon im Springen an die Spitze gesetzt und verteidigte diese mit der achtbesten Laufleistung souverän. Im Gesamtweltcup fixierte der zweifache Ex-Weltmeister Endrang drei.

„Heute habe ich richtig eine Bombe zünden können, es war ein mega Sprung“, bezog sich Lamparter auf Teil eins seines Tagwerkes. In der Loipe habe er Tempo gemacht, um alleine an der Spitze zu bleiben. „Ich wäre fast ein bisschen eingebrochen, habe aber eine richtig starke Schlussrunde gehabt.“ Seine Saison sei ein bisschen ein Auf und Ab gewesen. Die besten Erfolge waren ein Sieg auch in Schonach sowie Silber und Bronze in den WM-Teambewerben. „Jetzt nehme ich den positiven Vibe und die gute Motivation mit, es steht eine Olympia-Saison bevor.“