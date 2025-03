44-Jährige im Innviertel getötet: 35-jähriger Ehemann festgenommen

Neukirchen an der Enknach, Wien – Ein Femizid ist offenbar Samstagfrüh in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) in Oberösterreich verübt worden. Eine 20-Jährige hatte ihre 44 Jahre alte Mutter tot in ihrem Haus aufgefunden. Der 35-jährige Ehemann der Frau befand sich mit Schnittwunden neben ihr. Wenig später wurde der Mann festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Ried der APA mit. Er galt als dringend tatverdächtig. Der 35-Jährige soll nach der Tat versucht haben, Suizid zu begehen.