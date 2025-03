Bluttat im Innviertel: 44-Jährige von Tochter tot aufgefunden

Neukirchen an der Enknach, Wien – Ein möglicher Femizid hat sich am Samstagvormittag in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ereignet. Eine 20-Jährige hatte ihre 44 Jahre alte Mutter tot in ihrem Haus aufgefunden. Der 35-jährige Ehemann der Frau befand sich mit Schnittwunden neben ihr. Er galt als dringend tatverdächtig, wie die Polizei der APA auf Anfrage mitteilte.