Autos krachten an Kreuzung zusammen: Unfall mit zwei Verletzten in Buch bei Jenbach

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstag gegen Mittag in Buch bei Jenbach. Eine 22-jährige Rumänin fuhr mit dem Auto auf der Gemeindestraße Maurach. Bei der Kreuzung mit der B 171 bog sie in diese ein und übersah dort laut Polizei das Auto einer 57-jährigen Österreicherin.