Drei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Kiew

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind am Sonntag drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein fünfjähriges Kind, teilte der Militärverwalter Timur Tkatschenko mit. Dazu gebe es zehn Verletzte, darunter ein elf Monate altes Baby. Sowohl Bürgermeister Vitali Klitschko als auch Tkatschenko sprachen auf Telegram von zahlreichen Explosionen. Mehrere Hochhäuser seien getroffen worden, in den oberen Stockwerken der Wohn- und Bürogebäude seien Brände entflammt.

Der Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt dauerte in der Nacht mehr als fünf Stunden an. Kurz vor neuen Sondierungen der Kriegsparteien über einen möglichen Weg zum Frieden verstärkt Moskau Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Auch Luftangriffe mit Gleitbomben wurden durchgeführt.