284 steirische Gemeinden wählen ihre Vertreter

Am Sonntag werden in 284 steirischen Gemeinden die Gemeinderäte neu gewählt. Das ist in allen Kommunen außer der Landeshauptstadt Graz, wo im September 2026 gewählt wird. 805.173 Personen sind wahlberechtigt, davon 52.830 Bürger anderer EU-Staaten. Es werden insgesamt 5.062 Mandate vergeben. Bürgermeisterpartei Nummer eins ist bisher die ÖVP, sie hat 199 Ortschefs, die SPÖ 73, die anderen zwölf werden von Bürgerlisten gestellt.

Die meisten Wahllokale öffnen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr und schließen zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr. Keine Partei schaffte es, in allen 284 Kommunen zur Wahl anzutreten. Die ÖVP wird in allen bis auf zwei Gemeinden antreten, die SPÖ in 269, die FPÖ in 258, Grüne in 104, NEOS in 37 Kommunen und die KPÖ in 34 Gemeinden. Zur Wahl treten neben den etablierten Parteien 72 Namens- und Bürgerlisten an.