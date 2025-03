Auszählung bei steirischer Gemeinderatswahl läuft

Die Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Kommunen sind geschlagen und rund zwei Drittel der Kommunen waren am Nachmittag bereits ausgezählt: Bei den ersten Zahlen zeichneten sich Verluste für ÖVP und SPÖ ab, die FPÖ legte zu, aber nicht sensationell. Die meisten Bezirkshauptstädte waren noch nicht ausgezählt. Derzeit stellt die FPÖ keinen steirischen Bürgermeister. Ob Blaue diesmal in einer Gemeinde Erste werden, war noch unklar. Die ÖVP lag in den meisten Kommunen vorne.

In Leoben, der zweitgrößten Stadt der Steiermark und der zugleich einwohnerstärksten Gemeinde, die am Sonntag zur Wahlurne gerufen hat (in Graz wird erst 2026 gewählt; Anm.), haben die Wahllokale um 14.00 Uhr geschlossen. Daher dürfte das Ergebnis der Montanstadt wohl im Vergleich zu anderen Gemeinden relativ spät vorliegen. Ausgezählt waren zu Wahlschluss in Pöls-Oberkurzheim allerdings schon eine Reihe von anderen Gemeinden: darunter auch die an ihrer Einwohnerzahl gemessen kleinste und zugleich höchstgelegene Gemeinde der Steiermark, nämlich Hohentauern. Dort schaffte die SPÖ den Sprung über die 50 Prozent-Hürde und erlangte nach 49,3 Prozent im Jahr 2020 nun 52,9 Prozent, während die ÖVP von 23 Prozent auf 15,9 Prozent ablegte. Die FPÖ schaffte aus dem Stand 31,2 Prozent.

Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), eine traditionell von der SPÖ geführte Kommune und eine der wenigen Industriestädte, die bei der Landtagswahl blau war, blieb diesmal rot, aber die Sozialdemokraten mussten kräftig Federn lassen: Sie verloren 23,38 Prozentpunkte und legten unter der erst seit rund zwei Jahren amtierenden Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier von 52,4 Prozent im Jahr 2020 auf 29 Prozent ab. Die ÖVP konnte von 22,8 auf 27,5 Prozent zulegen und auch die FPÖ baute stark von 9,4 auf 21,2 Prozent aus. Die Freiheitlichen liegen damit schon wie bisher am dritten Platz in Bruck.

In Passail konnte die ÖVP ebenfalls kräftig zulegen und die SPÖ sogar überholen. Damit zieht auch Iris Drexler, die Ehefrau des ehemaligen steirischen ÖVP-Landeshauptmanns Christopher Drexler, in den Gemeinderat ein. Sie hatte für die Volkspartei auf Listenplatz acht kandidiert. Erreichte die ÖVP bei den vergangenen Gemeinderatswahlen 2020 sieben Mandate, so sind es jetzt zehn. Die Partei gewann somit 46,9 Prozent der Stimmen und verzeichnete ein Plus von 12,62 Prozentpunkten. Bisher war die Gemeinde Passail SPÖ-dominiert, doch diesmal erreichte die Partei nur 38,62 Prozent (minus 16,94 Prozentpunkte), verlor vier Mandate und hält nun bei acht. Die FPÖ gewann ein Mandat hinzu und verfügt nun über drei Mandate.

In Rottenmann, wo einer der Spitalsstandorte liegt, die für das früher geplante Leitspital in Stainach-Pürgg geschlossen werden sollten, hatte die FPÖ bei der Landtagswahl im Herbst 2024 noch 63,2 Prozent erlangt. Damit war die Stadt die blaue Hochburg bei der Landtagswahl, doch bei der Gemeinderatswahl am Sonntag schafften die Freiheitlichen gerade einmal 7,7 Prozent (nach 2,5 Prozent im Jahr 2020). In Langenwang, wo sich die FPÖ mit Landtagsabgeordnetem Philipp Könighofer Chancen auf den Bürgermeistersessel ausgerechnet hat, sah es nach Auszählung der Stimmen nicht danach aus, dass es geklappt hat: Die ÖVP verlor zwar die Absolute (2020: 61,9 Prozent), schaffte aber mit 47,9 Prozent die meisten Stimmen. Die Blauen kamen auf 38,3 Prozent (21,9 Prozent), die SPÖ auf 13,8 Prozent (16,2).

Nach Auszählung von rund zwei Drittel der Gemeinden zeichnete sich eine Steigerung der Wahlbeteiligung ab: 2020 lag sie bei 62,2 Prozent.