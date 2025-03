Steirische GR-Wahlen bei trübem Wetter

Die Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Kommunen sind Sonntagvormittag bei regnerischer Witterung angelaufen. Um 10.00 Uhr haben die ersten Wahllokale schon wieder ihre Pforten geschlossen - wie etwa im Landespflegezentrum in Mautern. Das letzte Wahllokal schließt um 14.30 Uhr. Danach wird sich zeigen, ob die FPÖ ihren Höhenflug von Nationalrats- und Landtagswahl fortsetzen kann. Derzeit stellen die Blauen keinen Bürgermeister in der Grünen Mark.

In der zweitgrößten Stadt der Steiermark und der zugleich einwohnerstärksten Gemeinde, die am Sonntag zur Wahlurne gerufen hat (in Graz wird erst 2026 gewählt; Anm.), hat SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner bereits gegen 8.00 Uhr seine Stimme abgegeben und via Facebook zum Urnengang aufgerufen: "Demokratie lebt von unserer Beteiligung - nutzen wir unser Wahlrecht und gestalten gemeinsam die Zukunft unserer Stadt." In Leoben kann bis 14.00 Uhr gewählt werden.

Im rund 7.600 Einwohner zählenden Hitzendorf herrschte am späteren Vormittag reges Kommen und Gehen im Wahllokal im Gemeindeamt. Die hohe Frequenz ließ auf eine gestiegene Wahlbeteiligung gegenüber 2020 schließen. Familien mit Kindern und Großeltern kamen mit dem Wagen oder zu Fuß, einige nutzten die Zeit nach dem Urnengang zu einem Spaziergang in der idyllischen Region, die landwirtschaftlich voll auf Kirschenobst setzt. Hitzendorf liegt westlich der Landeshauptstadt im Bezirk Graz-Umgebung und ist auch die Heimatgemeinde der steirischen ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Der Ort - 2015 bei der Gemeindestrukturreform mit Attendorf und Rohrbach-Steinberg fusioniert - wird absolut von einem ÖVP-Bürgermeister regiert.

Exakt 1.054 Wahlvorschläge sind diesmal auf den Stimmzetteln der 284 Gemeinden - alle außer Graz - zu finden. Die ÖVP tritt in 282 Gemeinden an, die SPÖ in 267, die FPÖ in 258, die Grünen in 104 Kommunen, NEOS in 37 und KPÖ in 34 Gemeinden. Zudem treten 72 sonstige Listen bei den Wahlen an. Insgesamt sind 5.062 Mandate zu vergeben. Insgesamt sind steiermarkweit 805.173 Personen wahlberechtigt.