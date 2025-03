Steirische GR-Wahlen gestartet

Die Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Kommunen haben begonnen. Um 6.30 Uhr hat das erste Wahllokal in der Veranstaltungshalle im weststeirischen Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) geöffnet. Die meisten anderen Wahllokale folgen um 7.00 Uhr oder 8.00 Uhr. Während manche Wahllokale erst um 10.00 Uhr aufsperren, schließen die ersten um diese Zeit auch schon wieder - wie etwa in Mariazell beim Gasthof Leitner oder im Landespflegezentrum in Mautern.

Exakt 1.054 Wahlvorschläge sind diesmal auf den Stimmzetteln der 284 Gemeinden - alle außer Graz - zu finden. Die ÖVP tritt in 282 Gemeinden an, die SPÖ in 267, die FPÖ in 258, die Grünen in 104 Kommunen, NEOS in 37 und KPÖ in 34 Gemeinden. Zudem treten 72 sonstige Listen bei den Wahlen an. Insgesamt sind 5.062 Mandate zu vergeben. Das letzte Wahllokal schließt um 14.30 Uhr. Erst danach werden die ersten ausgezählten Gemeinden von der Wahlbehörde veröffentlicht.

Die größte Auswahl gibt es in der Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), wo gleich acht Parteien und Listen am Stimmzettel stehen. Das sind neben den sechs im Landtag vertretenen Parteien auch noch die "Sozial gerechte Liste Kapfenberg" und die "Liste Clemens Perteneder". Sämtliche Wahllokale in Kapfenberg sind von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.

Keine echte Wahl ist es dagegen in zwei Gemeinden im obersteirischen Bezirk Liezen: In Wildalpen steht nur die SPÖ am Stimmzettel, in Aich nur die ÖVP. Die FPÖ hatte dort eigentlich auch antreten wollen, doch wegen eines Formalfehlers wurde der Wahlvorschlag nicht angenommen. Insgesamt sind steiermarkweit - außer Graz - 805.173 Personen wahlberechtigt.