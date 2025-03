Nationalrat beschließt Nationalfonds-Reform

Der Nationalrat kehrt langsam wieder in den Normal-Modus zurück, nachdem die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Erstmals in der laufenden Legislaturperiode finden in der kommenden Plenarwoche zwei reguläre Sitzungen statt. Noch etwas dürr ist das Programm, was Gesetzesbeschlüsse betrifft. Zwei stechen aber hervor: Im Nationalfonds wird ein anderer Vorsitzender als der Nationalratspräsident ermöglicht und die ORF-Gremien-Reform dürfte kommen.