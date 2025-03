Betrunkener geriet in Gurgl in Rage und schlug Scheibe von Bus ein

Gurgl – Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr geriet in Gurgl ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann in Rage, nachdem ihm aufgrund seines Zustandes eine Busfahrt verwehrt wurde. Der Mann wurde gegenüber der 48-jährigen Busfahrerin ausfallend und zunehmend aggressiver. Wie die Polizei beschreibt, dürfte das Umfallen seiner Skier dazu geführt haben, dass der Mann in weiterer Folge die Scheibe des Busses einschlug.