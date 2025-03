Gemeinderats-Wahlen in der Steiermark sind geschlagen: Erste Ergebnisse liegen vor

In Leoben, der zweitgrößten Stadt der Steiermark und der zugleich einwohnerstärksten Gemeinde, die am Sonntag zur Wahlurne gerufen hat (in Graz wird erst 2026 gewählt), haben die Wahllokale um 14.00 Uhr geschlossen. Daher dürfte das Ergebnis der Montanstadt wohl im Vergleich zu anderen Gemeinden relativ spät vorliegen.

Exakt 1.054 Wahlvorschläge waren diesmal auf den Stimmzetteln der 284 Gemeinden – alle außer Graz – zu finden. Die ÖVP trat in 282 Gemeinden an, die SPÖ in 267, die FPÖ in 258, die Grünen in 104 Kommunen, NEOS in 37 und KPÖ in 34 Gemeinden. Zudem traten 72 sonstige Listen bei den Wahlen an. Insgesamt sind 5.062 Mandate zu vergeben. Steiermarkweit waren 805.173 Personen wahlberechtigt.