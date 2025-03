Fünffach-Jackpot bei Lotto: Am Sonntag geht es um 6,4 Millionen Euro

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr geht es bei „Lotto 6 aus 45“ um einen Fünffachjackpot. Am vergangenen Mittwoch hat es erneut keinen Sechser gegeben, somit geht es am Sonntag um rund 6,4 Millionen Euro. Bei der LottoPlus-Ziehung warten 350.000 Euro. Bis 19 Uhr können noch Tipps abgegeben werden. Die Ziehung findet wie immer um 19.17 Uhr auf ORF 2 statt.

Was tun mit einem Hauptgewinn im Lotto – eine Frage, die sich wohl nicht vielen Österreichern stellt. Das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS hat sie dennoch erhoben. An erster Stelle steht das Verwirklichen von Traumreisen (34 Prozent), an letzter Investitionen in Aus- und Weiterbildung (ein Prozent), so kürzlich veröffentlichte Ergebnis. Acht Prozent meinten, nicht zu wissen, was sie mit einem Hauptgewinn anfangen würden.

Mehrheit glaubt, dass Millionen glücklicher machen

Für 58 Prozent der Interviewten steht jedenfalls fest, dass der Geldregen, konkret zwei Millionen Euro, glücklicher machen würde. Den Gewinn würde aber nicht jeder nur für sich ausgeben. Mehr als ein Viertel gab an, der Familie, Kindern und Enkelkindern davon etwas abzugeben.

24 Prozent hätten vor, das Geld anzulegen, 23 Prozent in Immobilien zu investieren. 16 Prozent würden es sich aber auch nur gut gehen lassen und ihr neues Leben genießen. In Richtung Alter blickte kaum jemand, nur zwei Prozent möchten dezidiert in eine Pensionsvorsorge Geld stecken, so ein Überblick über die spontanen Antworten. (TT.com, APA)