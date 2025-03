Bö-Duo ließ in Oslo Karrieren ausklingen, dramatische Entscheidung im Damen-Weltcup

Oslo – Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat sein letztes Karriere-Rennen auf Rang sieben beendet. Massenstart-Sieger am Osloer Holmenkollen wurde am Sonntag der Schwede Sebastian Samuelsson vor dem Franzosen Eric Perrot sowie den Norwegern Endre Strömsheim und Weltcup-Gesamtsieger Sturla Holm Laegreid. Tarjei Bö wurde zum Karriere-Abschluss 23. Bei den Frauen ging der Gesamtweltcup in einem Herzschlagfinale an die Deutsche Franziska Preuß, Lisa Hauser wurde Massenstart-Siebente.