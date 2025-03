36-Jähriger randalierte in Bar in St. Anton und schlug Polizeibeamten

St. Anton – Äußerst aggressiv verhielt sich in der Nacht auf Sonntag ein 36-jähriger Barbesucher in St. Anton am Arlberg. Der stark alkoholisierte Deutsche wurde gegen 2.00 Uhr von Securitys aus dem Lokal verwiesen, nachdem er randaliert hatte. Daraufhin ging er auf die Türsteher los, die ihn am Boden fixieren konnten.