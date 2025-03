„Man kann Demokratie nicht einsperren“: Protest gegen Erdogan auch in Innsbruck

Innsbruck – Mit türkischen Fahnen und Sprechchören demonstrierten ca. 300 Unterstützer der CHP am Sonntag auch in der Innsbrucker Innenstadt. „Man kann Demokratie nicht in Gefängnisse sperren“, heißt es in einer Mitteilung der CHP-Zentrale in Ankara, die vor der Annasäule verlesen wird. Dies sei erst der Anfang des Kampfes.