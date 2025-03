Aufstieg ins Halbfinale geschafft: Kufstein Towers fordern die Mustangs

Innsbruck – Die Pirlo Kufstein Towers schafften am Sonntag den Sprung ins Halbfinale der zweiten Basketball-Liga. Nach dem hart erkämpften 66:63 im Heimspiel gewannen die Tiroler auch das zweite Spiel der „best of three“-Viertelfinalserie bei Deutsch-Wagram und stiegen mit dem Gesamtscore von 2:0 auf. Die Kufsteiner kamen auswärts nach einem starken zweiten Viertel zu einem 72:66-Erfolg. Top-Scorer bei den Towers war Samme Samoro Njie Unger mit 18 Punkten. Nun geht es im Halbfinale ausgerechnet gegen die Mistelbach Mustangs. Die Niederösterreicher waren im Grunddurchgang das überlegene Team und kamen mit zwei Siegen gegen Salzburg weiter. Die Kufsteiner sind auch darum bemüht, in die höchste Spielklasse (Superliga) aufzusteigen.

Ein Tiroler Finale gegen die Swarco Raiders Tirol rückte am Wochenende ein klein wenig mehr in die Ferne. Die Innsbrucker mussten sich im zweiten Spiel zu Hause Vienna United 63:64 geschlagen geben. Am Samstag wartet das dritte Entscheidungsspiel in Wien. (tt.com)