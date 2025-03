Gewaltakte bei zwei großen Feiern in Bayern: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Bei einer Feier zum kurdischen Neujahrsfest in Parsberg wurde ein Mann getötet. Fast zeitgleich wurde ein Gast bei einer Hochzeit in Fürth angeschossen.

Fürth – Bei einer großen Feier unter freiem Himmel im oberpfälzischen Parsberg ist ein Mann getötet worden. Das bestätigte am Sonntagabend ein Polizeisprecher vor Ort. Zwei Männer seien auf dem Fest in Streit geraten. Dabei habe der eine plötzlich eine Waffe – nach Medienberichten ein Messer – gezückt und sein Gegenüber tödlich verletzt. Fast gleichzeitig wurde bei einer Hochzeitsfeier im mittelfränkischen Fürth ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt.

In Parsberg wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, das Gelände weiträumig abgesperrt. Alle Gäste – vermutlich Hunderte Personen – durften das Gelände nicht verlassen. Nach Informationen der Mittelbayerischen Zeitung wurde das kurdische Neujahrsfest gefeiert – "Newroz Bayern" findet demnach immer an wechselnden Orten in Bayern statt.