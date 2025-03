„Das Geschäft mit der Liebe“ pausiert: ATV lenkt nach scharfer Kritik ein

Wien – Nach scharfer Kritik unter anderem von Medienminister Andreas Babler (SPÖ) und Falter-Chefredakteur Florian Klenk an einer Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ wird der Privatsender ATV die Sendung einer Prüfung unterziehen. Kommenden Mittwoch werde sie jedenfalls pausieren, so der Sender in einer Aussendung.