Gespräche mit den USA in Riad für Kiew "konstruktiv"

In Saudi-Arabien haben die Ukraine und die USA am Sonntagabend konstruktive Gespräche geführt. Zentrales Thema sei der Energiesektor gewesen, berichtete der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow. Am Montag treffen sich US-Vertreter mit Russland, um über eine begrenzte Waffenruhe im Schwarzen Meer zu verhandeln. Ziel sind ein ungestörter Schiffsverkehr und der Schutz von Energieanlagen. Die USA setzen auf Pendeldiplomatie für die Annäherung der Konfliktparteien.

Umerow führt die ukrainische Delegation bei den Gesprächen in Saudi-Arabien an. Für die USA ist der Sondergesandte Keith Kellog vor Ort.

Nach Gesprächen mit der Ukraine wird eine US-Delegation am Montag in Riad mit russischen Vertretern zusammentreffen. Dabei soll es nach Angaben des Weißen Hauses um eine Waffenruhe im Schwarzen Meer gehen, um einen ungehinderten Schiffsverkehr zu ermöglichen.

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, sagte in der CBS-Sendung "Face the Nation", die Delegationen der USA, Russlands und der Ukraine seien an demselben Ort in Riad untergebracht. Bei den unterschiedlichen Treffen werde man auch über "Kontrolllinien" zwischen Russland und der Ukraine und über "vertrauensbildende Maßnahmen" sprechen.