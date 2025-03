Russland ist unter Putin zur "Sicherheitsbedrohung" geworden

Die Zahl von Verurteilungen aufgrund politischer Aussagen oder der Teilnahme an Demonstrationen betrage laut Nachforschungen der unabhängigen russischen Gruppe "Projekt" allein in der Amtszeit 2018-24 über 100.000 und übersteige damit die Repression in der Sowjetunion nach Stalin, ergänzt Mueller. Im Freedom House Index wurde Russland von "Teilweise Frei" auf "Unfrei" herabgestuft. "Kritische Medien sind unterdrückt, das Staatsfernsehen transportiert Personenkult, Kriegshetze und Hass auf die Ukraine und Europa."

Auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen haben sich in Putins Zeit ergeben: "Die Wirtschaftsleistung hat sich verachtfacht". Der Anstieg der Pro-Kopf-Einkommen habe in den ersten beiden Amtszeiten zur Popularität Putins beigetragen; die Einkommen seien jedoch "extrem ungleich, und die Armutsbekämpfung stecken geblieben". Die Lebenserwartung ist gestiegen - laut Weltbank von 65 Jahren (2000) auf 72 Jahre (2022). Die Bevölkerungszahl schrumpft allerdings weiter. Bei der Diversifizierung der Wirtschaft habe es wenig Fortschritte gegeben, weshalb Russland nach wie vor primär von den Einkünften aus dem Rohstoffexport lebt.

Mueller betont: "Infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wurden für Russland wichtige Wirtschaftsverbindungen zum Westen gekappt, andererseits wurde eine überhitzte, nicht langfristig durchhaltbare Kriegswirtschaft etabliert." Die Abhängigkeit Russlands von China habe sich immens verstärkt. Der Einfluss Russlands in der Welt beruhe auf mehreren Faktoren: "Völkerrechtlich spielt das Vetorecht in der UNO eine Rolle, militärisch der Status als weltgrößte Atomwaffenmacht", sagt Mueller. Dazu kämen Militärinterventionen u.a. durch "Söldner", wirtschaftlicher Einfluss, Soft power und das Ausnützen antiwestlicher Einstellungen.

Die Frage, wann Wladimir Putin auf einen antiwestlichen Kurs abgebogen sei, beschäftige Beobachter, seit er in seiner Münchener Rede 2007 die USA und NATO heftig kritisierte, berichtet Mueller. "Die vorangegangenen 'Farbrevolutionen', das heißt Massenproteste in Georgien, der Ukraine und Kirgistan, die friedlich zu Neuwahlen bzw. Machtwechseln führten, waren vom Kreml als Aktionen des Westens dargestellt worden. Das entsprach der Weltsicht, wie sie bereits vom KGB, der weltanschaulichen 'Schule' Wladimir Putins, verbreitet worden war." Es gebe aber auch die Ansicht, dass Putins anfängliche Harmonie mit dem Westen nur oberflächlich gewesen sei.

Die Außenpolitik Russlands habe "mittlerweile stark revisionistische und disruptive Züge". Durch verdeckte Einmischungen in die Meinungsbildung im Westen etwa durch Trolle oder Parteienkooperation sollten dort Kreml-freundliche Kräfte gestärkt und an die Macht gebracht werden. "Insbesondere seit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus bietet sich für den Kreml eine historische Gelegenheit, den Westen zu spalten bzw. ins Chaos zu stürzen und damit zu schwächen." Als übergeordnetes Ziel der Außenpolitik erscheine mittlerweile "die Beseitigung oder Schwächung all dessen, was als Bedrohung der eigenen autoritären, antiliberalen Herrschaft im Inneren wahrgenommen wird".