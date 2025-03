Stromausfall in Teilen Innsbrucks: Auch Landesgericht, Uni und AK betroffen

Am Montagvormittag kam es in Teilen Innsbrucks zu einem größeren Stromausfall. Betroffen sind laut Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) Teile der Innenstadt und des Stadtteils Wilten. Hunderte Haushalte sind derzeit betroffen.

So ist es etwa im Landesgericht, in der Universität, in der Arbeiterkammer oder im Finanzamt zurzeit finster. Mehrere Personen stecken in Aufzügen fest. (TT.com)