Kleiner Fernost-Stromer mit Kampfpreis-Ansage: der T03 von Leapmotor

Eine Reihe von neuen Produkten soll heuer helfen, den Trend zu brechen – mit an Bord ist dabei erstmals die Marke Leapmotor, der sich in Österreich schon 25 Händler verpflichtet fühlen. Leapmotor ist ein gemeinsames Joint Venture mit einem chinesischen Hersteller – Ziel ist es, elektrifizierte Produkte mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis im großen Stil abzusetzen. Und hier kommt ausgerechnet dem Kleinsten eine tragende Rolle zu, dem T03. Der ist nur 3,62 Meter lang, 1,65 Meter breit und 1,58 Meter hoch. Mit einem Radstand von 2,4 Metern und kurzen Überhängen macht er deutlich, dass er sich dem Segment der Kleinstwagen zugehörig fühlt. Der vollelektrische Cityfloh offeriert ein Ladeabteil, das zwischen 210 und 880 Liter Stauvolumen umfasst.

Als Antrieb fungiert ein Elektromotor, der 95 PS leistet und 158 Newtonmeter Drehmoment stemmt. Was das Temperament betrifft, ist der T03 eher gemäßigt, denn von null auf 100 km/h beschleunigt der Winzling in 12,7 Sekunden. Bis zu 130 km/h schnell kann er sein – womit er sich für Fahrten auf heimischen Autobahnen qualifiziert.

Von Stellantis sind in diesem Jahr weitere Neuzugänge im Klein(st)wagenrevier zu erwarten: Die Marke Fiat bringt sich beispielsweise mit dem Topolino (Zweisitzer) und dem Grande Panda in Stellung, außerdem ist ein erneuerter 500 Hybrid in Planung. Leapmotor geht es dagegen eine Nummer größer an – abseits des T03 lässt sich das mittelgroße SUV C10 schon bestellen. Der ist vorläufig nur vollelektrisch verfügbar, doch eine Plug-in-Hybridversion wird nachgereicht.