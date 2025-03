Fünf E-Bikes und ein E-Scooter aus Kellerabteil geklaut: Diebe trieben im Zillertal ihr Unwesen

Ried im Zillertal – Im Zillertal waren am Samstag Langfinger unterwegs. Wie die Polizei in einer Aussendung Montagvormittag vermeldet, verschafften sich in der Nacht auf Samstag zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr bis dato unbekannte Täter Zutritt zu mehreren Kellerabteilen in einem Mehrparteienhaus im Zillertal.