Zwölfjährige in Wien missbraucht und geschwängert: Prozess gegen Ex-Freund

Wien – Am Montag ist am Landesgericht gegen den Ex-Freund jenes Mädchens verhandelt worden, das im ersten Halbjahr 2023 in Wien-Favoriten von mehreren Jugendlichen missbraucht worden sein soll. Die Betroffene war damals zwölf Jahre alt. Der Ex-Freund der Schülerin soll ab ihrem 13. Geburtstag von September 2023 bis Anfang Februar 2024 – dann ging die Beziehung in die Brüche – wiederholt einvernehmlichen Sex mit dem Mädchen gehabt haben. Der Angeklagte war dazu nicht geständig.