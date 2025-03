Todesopfer bei Wohnungsbrand in Innsbruck: Brandursache steht fest

Ein Wohnungsbrand mit einem Todesopfer am Montag in einem Hochhaus im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf dürfte von einer brennenden Zigarette ausgelöst worden sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Innsbruck – Bei einem Wohnungsbrand in der Innsbrucker Schützenstraße ist am Montag eine Person ums Leben gekommen. Der Brand brach kurz vor 16 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock im O-Dorf aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte zum Einsatzort aus.

Die Brandursache ist nun geklärt. Das Feuer dürfte von einer brennenden Zigarette ausgelöst worden sein. Die näheren Umstände seien nicht mehr zu klären, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es gebe aber weiter keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine Obduktion der männlichen Leiche wurde am Mittwoch durchgeführt, ein Ergebnis war am Abend noch ausständig. (TT.com, APA)