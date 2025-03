Dreiste Einbrecher stahlen drei E-Bikes aus Mehrparteienhaus in Mayrhofen

Mayrhofen, Landeck – In der Nacht auf Montag wurden in Mayrhofen mehrere E-Bikes aus einem Mehrparteienhaus gestohlen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Keller und brachen dort ein Abteil auf. Daraus entwendeten die Diebe zwei Räder.

Auch in Landeck schlugen Diebe zu. Am Vorplatz einer Landecker Firma wurden am Montag zwischen 5 und 9 Uhr ein E-Bike und ein Segway gestohlen. Das Schloss des E-Bikes wurde aufgebrochen, das Segway war wohl unversperrt, hieß es von der Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. (TT.com)