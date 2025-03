Russland: UNO bei weiteren Ukraine-Gesprächen mit USA dabei

An weiteren Beratungen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sollen nach Angaben eines russischen Unterhändlers auch die Vereinten Nationen beteiligt werden. Auch einzelne Länder sollten hinzugezogen werden, sagte der russische Senator und Ex-Diplomat Grigory Karasin laut einer Meldung der Nachrichtenagentur TASS vom Dienstag. Welche Staaten dies sein sollen, bleibt zunächst offen.

Die jüngsten Gespräche mit US-Vertretern in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad vom Montag bezeichnet Karasin als intensiv und herausfordernd. "Es war aber sehr hilfreich für uns und für die Amerikaner", sagte das Mitglied der russischen Delegation.

Am Dienstag werden sich einem Medienbericht zufolge eine ukrainische und eine US-Delegation in Saudi-Arabien zu Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau treffen. Das ukrainische Team werde noch einen weiteren Tag in Saudi-Arabien bleiben, um mit Vertretern der USA zu beraten, berichtete der ukrainische Sender Suspilne.