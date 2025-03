Treffen von ukrainischer und US-Delegation am Dienstag

Eine ukrainische und eine US-Delegation werden sich einem Medienbericht zufolge am Dienstag in Saudi-Arabien zu Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau treffen. Das ukrainische Team werde noch einen weiteren Tag in Saudi-Arabien bleiben, um mit Vertretern der USA zu beraten, berichtete der ukrainische Sender Suspilne. Am Montag hatten in Saudi-Arabien bereits Gespräche zwischen den USA und Russland stattgefunden.