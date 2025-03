Israel ruft zu Evakuierung von Gegend in Nord-Gaza auf

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet hat die Armee eine Evakuierungsanordnung an die Bewohner eines Teilgebiets im Norden des Gazastreifens veröffentlicht. "An alle, die sich im Gebiet von Jabalia aufhalten: Dies ist eine Warnung vor einem Angriff", schrieb der für die arabischsprachige Öffentlichkeit zuständige israelische Armeesprecher Avichai Adraee. Zuvor hatte die israelische Luftabwehr die Geschosse aus dem Gazastreifen abgefangen.

Er warf "Terrororganisationen" im Gazastreifen vor, "erneut in besiedelte Gebiete zurückgekehrt zu sein, um von dort aus Raketen abzufeuern". Die islamistischen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Jihad hatten sich zuvor dazu bekannt, Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben.

In der Nacht auf Dienstag fing Israel nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete ab. Ein Sprecher der jemenitischen Houthi-Rebellen sagte dazu im Fernsehen, die Houthi hätten zwei ballistische Raketen in Richtung des Ben-Gurion-Flughafens in der Nähe von Tel Aviv abgefeuert.