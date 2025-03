Dorotheum versteigert 221 Zeichnungen von Andy Warhol

Die Werke tragen Titel wie "Angel Playing the Trumpet" oder "Foot with Cock Tattoo": Das Dorotheum bietet in seiner Onlineauktion "Andy Warhol - The 1950s Drawings from Daniel Blau" am Donnerstag 221 Zeichnungen des Künstlers zum Verkauf an. Die Startpreise seien "sehr moderat" angesetzt, heißt es in einer Presseaussendung. Geschaffen wurden die Arbeiten, bevor Warhol zur Ikone der Pop-Art wurde.

Der bekannte Münchener Galerist Blau, Sohn des Malers Georg Baselitz, entdeckte die Arbeiten 2011 in Warhols Nachlass im Archiv der Warhol-Foundation. Er konnte die seit ihrer Registrierung 1990 unbeachteten Zeichnungen erwerben und kunsthistorisch aufarbeiten. Nach mehr als drei Jahrzehnten als einer der weltweit führenden Galeristen für Papierarbeiten trennt er sich von seiner Münchener Galerie und hat dem Dorotheum über 400 Werke zur Auktion anvertraut.

Bei den in den 1950er-Jahren entstandenen Blättern handelt es sich um originale Arbeiten auf Papier, die einen Blick auf das frühe Werk Warhols ermöglichen, betont das Dorotheum. Die mit Bleistift oder Tusche ausgeführten Zeichnungen mit Startpreisen zwischen 800 und 4.000 Euro sind zum Teil mit Gouache akzentuiert oder mit Klebeband collagiert. "Der spätere unverkennbare Stil Warhols manifestiert sich in ihnen ebenso wie die bevorzugte Motivwahl, darunter Akte, Blumenarrangements oder Stillleben", hieß es.

Viele der Arbeiten bestehen aus zwei sich spiegelnden Bildern, einer ursprünglichen Tintenzeichnung und einer Monotypie davon und würden die Geburt der "Serie" in Warhols Werk markieren. Dieses Verfahren ("blotted line") wandte Warhol auch in vielen seiner charakteristischen frühen Werbegrafiken an.