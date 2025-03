Leipziger Buchmesse soll Lust aufs Lesen machen

Die Leipziger Buchmesse lädt heuer unter dem Motto "Worte bewegen Welten" zum Frühjahrstreffen der Branche. Die Messe vom 27. bis 30. März fällt in eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit. Dabei entwickelte sich der österreichische Buchmarkt mit einem Umsatzplus von 4,7 Prozent im Vorjahr positiver als in Deutschland, wo der Umsatz zwar um 0,8 Prozent zulegte, die Buchverkäufe jedoch um 1,7 Prozent zurückgingen. Auf der Buchmesse soll Werbung für das Lesen gemacht werden.

Der belarussische Autor Alherd Bacharewitsch erhält im Rahmen der Eröffnung am Mittwochabend den mit 20.000 Euro dotierten Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Die Jury würdigte seinen in diesem Jahr auf Deutsch erschienenen Roman "Europas Hunde" als "wilde Mischung aus Politthriller, Epos, Abenteuergeschichte, Satire und Märchen".

Am Nachmittag des ersten regulären Messetages (27. März) wird der mit 15.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse in drei Kategorien vergeben. In der Sparte Belletristik tritt der Österreicher Wolf Haas mit seinem Roman "Wackelkontakt" gegen Kristine Bilkau ("Halbinsel"), Esther Dischereit ("E in Haufen Dollarscheine"), Christian Kracht ("Air") und Cemile Sahin ("Kommando Ajax") an. Im Vorjahr gewann die Wahlwienerin Barbi Marković mit ihrem Erzählband "Minihorror".