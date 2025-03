Mit etwas Glück ein E-Bike CONWAY Xyron S. 3.9 im Wert von € 5.200 gewinnen!

Das CONWAY Xyron S 3.9 der E-FullySerie steht für vollen Fahrspaß in jedem Gelände und ist ein richtiges Allround-Talent. In Sachen Ausstattung glänzt das E-Bike mit dem neuen Bosch Smart-System. Dank dieser Technik hat man einen noch besseren Überblick über gesammelte Kilometer und Höhenmeter. Ablesen kann man sie direkt auf dem „Kiox 300“-Display oder in der E-Bike-Flow-App. Durch seine Allround-Fähigkeiten zirkelt das Xyron S S 3.9 sicher und dynamisch durch Kurven und liegt in schnellen Passagen satt auf dem Trail. Der kraftvolle Bosch Performance CX Motor unterstützt bergauf, der tiefe Schwerpunkt sorgt darüber hinaus für ein natürliches Fahrverhalten. Die 29 Zoll Laufräder tragen ebenfalls zum wendigen Charakter bei, während die absenkbare „Drop-A-Gogo“ Sattelstütze für Sicherheit bergab sorgt. Alle Infos zum Bike auf www.conway-bikes.com .

Dieses Angebot ist bis zum 27.04.2025 im Bundesland Tirol gültig. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch, bis spätestens 30.04.2025, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 09.05.2025. Unter allen teilnehmenden Abonnenten und Testabonnenten wird je ein E-Bike CONWAY Xyron S. 3.9 mit 750 Wh im Wert von € 5.199,95, E-Fully-Serie, mit Bosch Smart-System und "Kiox 300"-Display verlost. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Österreich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.