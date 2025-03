Großeinsatz beim ORF-Zentrum in Wien: Lieferwagenfahrer drohte mit Anschlag

Wien – Großeinsatz beim ORF-Zentrum am Küniglberg in Wien-Hietzing: Der Fahrer eines Klein-Lkw hatte am Dienstag gegen 5 Uhr die Zufahrt blockiert und den einschreitenden Beamten gegenüber angegeben, im Laderaum könnte sich eine Bombe befinden. Er wurde daraufhin sofort festgenommen und der Bereich großräumig gesperrt, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.