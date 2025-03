Mit verlässlichem Partner auf neue Höhen

Dank rund 70.000 Kund:innen in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Lebensmittelhandel sind die Erfrischungen des österreichischen Getränkeherstellers Coca-Cola HBC Österreich immer in Griffweite. Wie vielfältig dabei die Bandbreite sein kann, zeigen die Bergbahnen Sölden.

Seit elf Jahren ist Hanser im Gastro-Business der Bergbahnen und erkennt eine Änderung der Gästebedürfnisse: „Weg vom Nightlife hin zu Events am Nachmittag.“ Diesem Trend entspricht auch das Electric Mountain Festival, der große Höhepunkt zum Saisonfinish. „Mit Martin Garrix und Steve Aoki bieten wir die Crème de la Crème am Giggijoch“, lädt der Event-Mitverantwortliche alle Fans der elektronischen Tanzmusik zu diesem einzigartigen Festival am Berg ein, das am 3. und 4. April seinen Höhepunkt findet.