Open House an der FH Kufstein Tirol: Wissen neu erleben

Die Kufsteiner Fachhochschule ist eine der führenden Hochschulen in Österreich und bietet ein praxisorientiertes Studium in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Management. Auch ohne Matura ist der Zugang zum Fachhochschul-Studium möglich – zum Beispiel mit einer dreijährigen Lehre.

Als unabhängige und regional verwurzelte Bildungseinrichtung bereitet die FH Kufstein Tirol ihre Studierenden optimal auf ihre berufliche Zukunft vor und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Die starke internationale Vernetzung spiegelt sich in zahlreichen Partnerschaften mit Hochschulen weltweit und einem breiten Angebot an Auslandssemestern und Auslandspraktika wider.

Die FH Kufstein Tirol ist eine der führenden Hochschulen in Österreich und liegt direkt hinter der bayerischen Grenze. © FH Kufstein Tirol

In dem dynamischen Umfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit bereitet das Studium auf die Herausforderungen im Arbeitsmarkt vor. In der Lehre wird großer Wert auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen wie analytisches Denken, strategische Planung und Dialogstärke gelegt, während das didaktische Konzept gleichzeitig Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Kreativität unterstützt.

Ein Studium für jede Lebenslage

Ob Beruf oder Familie - ein Vollzeitstudium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Vorlesungen finden freitagnachmittags und samstags oder blockweise statt, so bleibt genug Zeit, um einer Beschäftigung nachzugehen oder sich um andere Verpflichtungen zu kümmern. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Mit einem berufsbegleitenden Studium an der FH Kufstein Tirol lassen sich akademische Weiterbildung und soziale Verpflichtungen vereinen. © FH Kufstein Tirol

Margit Heiland studiert berufsbegleitend im Bachelor Internationale Wirtschaft & Management und ist zufrieden mit ihrer Wahl: „Studieren an der FH Kufstein Tirol heißt, sich in einem familiären, modernen Umfeld auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten zu können. Und das Beste daran – die schönsten Berge Österreichs sind direkt um die Ecke.“

Ein unschlagbarer Vorteil aller berufsbegleitenden Studiengänge ist die gesammelte Erfahrung, die die Studierenden selbst mitbringen. Da die meisten neben ihrem Studium arbeiten, bringen sie Wissen und ein Netzwerk in ihrem Bereich und dem jeweiligen Unternehmen mit. Davon können dann alle profitieren. In den einzelnen Studiengängen haben die Studierenden Möglichkeit, sich bereits während des Studiums weiter zu vernetzen. Die Lehrenden bringen wissenschaftliche Expertise, insbesondere die externen Lehrende auch praktische Erfahrungen mit. Da diese direkt aus der Wirtschaft kommen, haben die Studierenden in den Lehrveranstaltungen bereits Kontakt zu Unternehmen verschiedener Branchen.

Einblick in den Hochschulalltag

Die FH Kufstein Tirol bietet am 05. April 2025 einen Tag der offenen Tür an. Erstmalig haben Interessierte volle vier Stunden die Möglichkeit, sich Probevorlesungen anzuhören, den Campus mit einer Führung zu besichtigen und in den direkten Austausch mit aktuellen Studierenden zu gehen. Die Lehrenden der Fachhochschule stellen beim Open House alle Bachelor- und Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Besucher:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Masterinteressierte können sich außerdem zu individuellen Gesprächen in der Master Lounge anmelden, um exklusiv Fragen zu stellen sowie die individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen. Wer für die Master Lounge nicht vor Ort sein kann, hat auch die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung online ein Gespräch zu führen.

Interessierte können sich schon jetzt auf einen Studienplatz für Herbst 2025 bewerben. © FH Kufstein