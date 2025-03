Einbrecher stahlen Tresor aus Einfamilienhaus in Kitzbühel: Mehrere 10.000 Euro Schaden

Kitzbühel – Einbruchsalarm in einem Kitzbüheler Einfamilienhaus. Wie die Polizei berichtet, brachen in der Zeit zwischen dem 21. und 24. März bis dato unbekannte Täter in ein Haus ein. Die Diebe entwendeten einen Stahltresor, in dem sich unter anderem Goldbarren, Schmuck und Goldmünzen befanden.