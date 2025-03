Spektakulärer Einbruch blieb fast ein Jahr unbemerkt: Diebe stahlen unbemerkt Tresor in Kitzbühel

Kitzbühel – Ein kurioser Fall beschäftigt gerade die Polizei in Kitzbühel. Weniger die Tat, als vielmehr der Tatzeitraum, werfen einige Fragen auf. Was war passiert? Ein bis dato unbekannter Täter brach in ein Einfamilienhaus in Kitzbühel ein. Von dort entwendeten der oder die Diebe einen Stahltresor, in dem sich unter anderem Goldbarren, Schmuck und Goldmünzen befanden.