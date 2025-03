Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette tritt lächelnd vor die Justiz

Jahrzehnte lebte die mutmaßliche Räuberin und frühere RAF-Terroristin im Untergrund, nun betritt Daniela Klette den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Celle. Die 66-Jährige wirkt gelassen und gut gelaunt. Zur Begrüßung umarmt sie ihre Verteidiger in einem Glaskasten, der eigentlich für Angeklagte in Terrorismusverfahren vorgesehen ist. In dem mit Panzerglas gesicherten Raum wird Klette wahrscheinlich viele Tage verbringen. Vor ihr liegt ein langer Prozess.