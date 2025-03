46 Jahre unschuldig in Todeszelle: Japaner bekommt 1,3 Millionen Euro Entschädigung

Ein nach mehr als 40 Jahren in der Todeszelle freigesprochener Japaner erhält für sein Leid eine Millionenentschädigung. Ein Gericht in Shizuoka entschied, dass Iwao Hakamada für jeden in Haft verbrachten Tag umgerechnet rund 77 Euro zustehen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Insgesamt erhält der inzwischen 89-Jährige damit umgerechnet 1,33 Millionen Euro. Hakamada verbrachte 46 Jahre in der Todeszelle und kam 2014 frei.