Kind vermutlich in hilfloser Lage: Deutsche Polizei sucht nach abgängigem Sechsjährigen

Weilburg – Ein Sechsjähriger wird seit Dienstagmittag im mittelhessischen Weilburg in Deutschland gesucht. Auch in der Nacht auf Mittwoch ging die Suche nach dem Sechsjährigen weiter, in der Früh werde der Einsatz verstärkt fortgesetzt, teilte die Polizei mit. Der Bub, der autistisch veranlagt ist, hatte nach Angaben der Polizei um die Mittagszeit seine Schule verlassen. Kurz danach sei er noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen worden. Von einem Kriminalfall wird nicht ausgegangen.