Unfall mit Stadtbus bei der Mühlauer Brücke sorgte für Stau im Frühverkehr

Innsbruck – In Innsbruck kam es gegen 7 Uhr im Frühverkehr an der Kreuzung vor der Mühlauer Brücke zu einem Unfall mit einem IVB-Bus und einem Pkw. Wie es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, ist vorerst unklar. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge aber niemand.

Der Bus kam von der Haller Straße, der Pkw fuhr von der Höhenstraße in die Kreuzung ein, als es zur Kollision kam.

Durch die blockierenden Fahrzeuge staute sich der Frühverkehr in allen Richtungen kurz zurück. An der Kreuzung gibt es zu den Hauptverkehrszeiten über die Hallerstraße und in die andere Richtung über den Rennweg regelmäßig Staus und ein hohes Verkehrsaufkommen. (TT.com)