Gebrauchtmarkt in Weißenbach: Nachhaltigkeit und Unterstützung vor Ort

Weißenbach – Seit 1993 bietet der Gebrauchtmarkt für Kindersachen in Weißenbach eine Plattform für nachhaltigen Konsum und soziale Hilfe. Die Idee ist simpel und wirkungsvoll: Gebrauchsgüter zu niedrigen Preisen weiterzugeben, um sowohl die Umwelt zu schonen, als auch junge Familien zu unterstützen. Der Erlös des Marktes fließt seit jeher in lokale Projekte und hilft, dringende Bedürfnisse zu decken.

Warenannahme ist am Samstag, 29. März, von 14 bis 17 Uhr. Verkaufslisten sind am Gemeindeamt und in der Bäckerei in Weißenbach erhältlich, können aber auch im Internet unter www.gebrauchtwarenmarkt-wb.jimdo.com heruntergeladen werden. Am 30. März öffnet der Markt um 14 Uhr seine Pforten. Dann kann bis 16.30 Uhr nach Herzenslust gestöbert werden.