Nach Sturz kurz vor dem Ziel: Skistar zeigt seine üble Wunde

So hatte sich Paula Moltzan den finalen Riesentorlauf der Frauen in Sun Valley nicht vorgestellt: Nach wenigen Toren verlor die US-Amerikanerin einen Stock und fuhr daraufhin gehandicapt fast bis ins Ziel. Doch kurz vor Schluss passierte der verhängnisvolle Ausfall. Die WM-Dritte von Saalbach rutschte weg und prallte böse mit dem Gesicht auf die Piste. Später präsentierte sie auf Social Media ihre blutige Wunde.

„Ich bin glücklich, dass ich so davongekommen bin“, schrieb die 30-Jährige unter eine Bilderserie mit viel Blut und noch mehr Pflaster. Aufhalten lässt sie sich von der Wunde nicht. Bereits am Donnerstag im Slalom will sie wieder am Start stehen. (TT.com)